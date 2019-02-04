Хартли: «Авангард» уделяет внимание мелочам, которые будут важны в дальнейшем

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли перед игрой со СКА рассказал о важности побед в матчах регулярного чемпионата и подготовке к играм на вылет.



«На данном этапе для нас важна и победа в матче регулярного чемпионата, и подготовка к играм плей-офф. Мы хотим закончить регулярный сезон на мажорной ноте, но в то же время место в плей-офф уже гарантировано. Сейчас команда старается уделить огромное внимание мелочам, которые будут играть важную роль в дальнейшем. Важно и побеждать, и готовиться к играм на вылет», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.



Матч «Авангард» — СКА пройдёт сегодня, 4 февраля, в Балашихе. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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