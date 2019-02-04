Хэнлон: раньше Овечкин полагался на скорость, не играя в левом круге вбрасывания

Экс-тренер «Вашингтон Кэпиталз» Глэн Хэнлон поделился мнением о стиле игры нападающего Александра Овечкина, который был у россиянина на старте карьеры в НХЛ. Россиянин продолжает лидировать в НХЛ по количеству заброшенных шайб в нынешнем сезоне.



«Первые три сезона Овечкина? В ту пору он больше полагался на скорость. Он был повсюду. Тогда Овечкин не играл в левом круге вбрасывания в большинстве. Однако у нас не было таких же игроков, как у „Вашингтона“ сейчас», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



277 из 644 шайб Овечкина были заброшены из левого круга вбрасывания или выше, при этом 131 гол был забит броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (20,3%). 92 из 239 голов в большинстве были забиты броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (38,5%).