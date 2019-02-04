Стали известны составы череповецкой «Северстали» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, начало игры — в 19:00 мск.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Кинрейд — Сизов, Монахов — Якимов — Лапенков;
Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Хабаров, Марковин — Кодола — Петунин;
Кулда — Кудако, Захарчук — Бодров — Михнов.
«Амур»:
Йордан — Камалов, Голубев — Кузнецов — Зогорна;
Коларж — Кузьмин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Дедунов — Величкин — Файзуллин;
Берестенников, Болтанов — Гиздатуллин — Попугаев.
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«Северсталь» — «Амур»: стали известны составы команд