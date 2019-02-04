«Северсталь» — «Амур»: стали известны составы команд

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, начало игры — в 19:00 мск.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Кинрейд — Сизов, Монахов — Якимов — Лапенков;

Лекомцев — Глазков, Эштон — Трубачёв — Гераськин;

Хохлов — Хабаров, Марковин — Кодола — Петунин;

Кулда — Кудако, Захарчук — Бодров — Михнов.



«Амур»:



Йордан — Камалов, Голубев — Кузнецов — Зогорна;

Коларж — Кузьмин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Кондратьев — Грбас, Дедунов — Величкин — Файзуллин;

Берестенников, Болтанов — Гиздатуллин — Попугаев.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

