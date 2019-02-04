Стали известны стартовые составы «Авангарда» и СКА на очную встречу, которая состоится в подмосковной Балашихе, сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
СКА:
Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Зуб, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Кныжов, Дергачёв — Коскиранта — Карпов, Морозов.
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«Авангард» — СКА: составы соперников на матч в Балашихе