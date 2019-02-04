«Автомобилист» — «Металлург»: Да Коста получил «5+20» за удар клюшкой

В третьем периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» удаление до конца встречи получил нападающий команды хозяев Стефан Да Коста. Французский форвард получил от судей «5+20» за удар соперника клюшкой.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Егоршев — Мишарин, Гареев — Паре — Секстон;

Трямкин — Василевский, Белоусов — Литовченко — Казионов;

Валитов — Лямин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.



«Металлург»:



Загидулин (Кошечкин);

Матушкин — Антипин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;

Береглазов — Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Васильев — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;

Зайцев Д., Варфоломеев — Шор — Булирж, Язьков.