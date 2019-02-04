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«Автомобилист» — «Металлург»: Да Коста получил «5+20» за удар клюшкой

«Автомобилист» — «Металлург»: Да Коста получил «5+20» за удар клюшкой
Хоккей / КХЛ

В третьем периоде матча екатеринбургского «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга» удаление до конца встречи получил нападающий команды хозяев Стефан Да Коста. Французский форвард получил от судей «5+20» за удар соперника клюшкой.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Соперники вышли на лёд в следующих составах:

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Егоршев — Мишарин, Гареев — Паре — Секстон;
Трямкин — Василевский, Белоусов — Литовченко — Казионов;
Валитов — Лямин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.

«Металлург»:

Загидулин (Кошечкин);
Матушкин — Антипин, Мозякин — Кулёмин — Эллисон;
Береглазов — Ольшанский, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Васильев — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Дорофеев;
Зайцев Д., Варфоломеев — Шор — Булирж, Язьков.

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