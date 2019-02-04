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«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Кулёмина

«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Кулёмина
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», игра закончилась со счётом 2:3. Подопечные Йозефа Яндача прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей, у «Автомобилиста» — два поражения в пяти последних играх.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Ииро Пакаринен и Вячеслав Литовченко. На 21-й минуте команда гостей вышла вперёд благодаря голу Николая Кулёмина. На старте третьего периода Кулёмин оформил дубль, вскоре «Автомобилист» сократил отставание — точным броском отметился Дэн Секстон. Отыграться команда хозяев не сумела.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Пакаринен (Дорофеев) – 07:23 (5x5), 1:1 – Литовченко (Вишневский) – 18:22 (5x5), 1:2 – Кулёмин (Эллисон) – 20:54 (5x5), 1:3 – Кулёмин (Эллисон, Мозякин) – 43:08 (5x4), 2:3 – Секстон (Паре, Доус) – 43:38 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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