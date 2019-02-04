«Металлург» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Кулёмина

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», игра закончилась со счётом 2:3. Подопечные Йозефа Яндача прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей, у «Автомобилиста» — два поражения в пяти последних играх.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Ииро Пакаринен и Вячеслав Литовченко. На 21-й минуте команда гостей вышла вперёд благодаря голу Николая Кулёмина. На старте третьего периода Кулёмин оформил дубль, вскоре «Автомобилист» сократил отставание — точным броском отметился Дэн Секстон. Отыграться команда хозяев не сумела.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19