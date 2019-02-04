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«Салават» проиграл «Барысу» в овертайме

«Салават» проиграл «Барысу» в овертайме
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ.

Счёт во встрече был открыт на 8-й минуте, точный бросок в актив записал защитник «Салавата» Артём Сергеев. Вскоре равновесие на табло восстановил гол Никиты Михайлиса. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, которыми отметились Андре Петерссон и Линус Умарк. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу команде Андрея Скабелки принёс оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2:3
1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Барыс
Астана
1:0 – Сергеев (Гареев, Кугрышев) – 07:13 (5x5), 1:1 – Михайлис – 08:00 (5x5), 1:2 – Петерссон (Михайлис) – 32:37 (5x5), 2:2 – Умарк (Хартикайнен, Кемппайнен) – 33:06 (5x5), 2:3 – Петерссон (Кормье, Диц) – 60:28 (3x3)
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