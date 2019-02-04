«Салават» проиграл «Барысу» в овертайме

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ.



Счёт во встрече был открыт на 8-й минуте, точный бросок в актив записал защитник «Салавата» Артём Сергеев. Вскоре равновесие на табло восстановил гол Никиты Михайлиса. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, которыми отметились Андре Петерссон и Линус Умарк. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу команде Андрея Скабелки принёс оформивший дубль.