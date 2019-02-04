Суини: Бержерон добился бы успеха в любую эпоху, он — воплощение «Бостона»

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини поделился мнением об игре нападающего Патриса Бержерона.



«Бержерон — воплощение всех лучших качеств игрока „Бостон Брюинз“. К этому должен стремиться каждый. Игра изменилась, она меняется со временем. Но мне кажется, и я думаю, что со мной согласятся все, кто долго играл в НХЛ, что Патрис добился бы успеха в любую эпоху. Это редкий комплимент. Для того чтобы войти в Зал славы, надо быть именно таким игроком, вести себя соответствующим образом вне площадки, стать частью города, примером для подражания, человеком, на которого бы равнялись все. Он всего этого добился, оставаясь очень скромным парнем. Он очень напоминает мне Рэя Бурка», — цитирует Суини официальный сайт лиги.