Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на игре «Авангард» — СКА

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью провёл символическое вбрасывание перед началом хоккейного матча между «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



После вбрасывания португалец не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал на лёд. Ему помогли подняться игроки.



Напомним, Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

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