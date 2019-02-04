«Авангард» — СКА: Пивцакин отправил Хафизуллина в нокдаун и получил «5+20»

На старте матча хоккейного клуба «Авангард» и петербургского СКА удаление до конца встречи получил защитник «ястребов» Никита Пивцакин. Хоккеист «Авангарда» отправил в нокдаун Динара Хафизуллина, получив от судей штраф «5+20».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;

Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



СКА:



Хелльберг (Давыдюк);

Гавриков — Зуб, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Кныжов, Дергачёв — Коскиранта — Карпов, Морозов.

