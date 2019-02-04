«Авангард» — СКА: Пивцакин отправил Хафизуллина в нокдаун и получил «5+20»

На старте матча хоккейного клуба «Авангард» и петербургского СКА удаление до конца встречи получил защитник «ястребов» Никита Пивцакин. Хоккеист «Авангарда» отправил в нокдаун Динара Хафизуллина, получив от судей штраф «5+20».
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
СКА:
Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Зуб, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Кныжов, Дергачёв — Коскиранта — Карпов, Морозов.