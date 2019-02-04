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«Авангард» — СКА: Пивцакин отправил Хафизуллина в нокдаун и получил «5+20»

«Авангард» — СКА: Пивцакин отправил Хафизуллина в нокдаун и получил «5+20»
Хоккей / КХЛ

На старте матча хоккейного клуба «Авангард» и петербургского СКА удаление до конца встречи получил защитник «ястребов» Никита Пивцакин. Хоккеист «Авангарда» отправил в нокдаун Динара Хафизуллина, получив от судей штраф «5+20».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

СКА:

Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Зуб, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Кныжов, Дергачёв — Коскиранта — Карпов, Морозов.

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