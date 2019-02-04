Сергеев: «Салавату» нужно разгрузить голову перед плей-офф

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (2:3 ОТ).



«Хорошая игра, как в плей-офф. Никто не хотел проигрывать. Мы играли с ними перед паузой, поэтому никто силы не экономил. Хорошая игра получилась, к сожалению, в овертайме они смогли реализовать свой шанс.

Дважды пропустили после атак сходу? Так получилось. Какие-то отскоки были, где-то не успели, поэтому такие контратаки получались у них. Нужно было сыграть по-внимательнее. Думали, что надо взвинтить темп после того, как выбыли игроки «Барыса»? Я честно только после игры узнал про то, что они не выходили на лёд после столкновения.



Моя шайба? Я просто бежал на ворота, чтобы сместить защитников и открыть линию для паса. Шайба удачно отскочила, я удачно попал.



Сейчас нужно отдохнуть, разгрузить голову, хорошо пройти короткий тренировочный процесс, потом ехать на выезд, выигрывать, готовиться к плей-офф, подходить к нему в максимальной форме» – передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.