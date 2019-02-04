Цулыгин: защитники грубо ошибались, такого нельзя допускать в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Барысом» (2:3 ОТ).



«Игра была тяжелая, очень тяжёлое начало, было три удаления в первом периоде, и из-за этого отдали инициативу сопернику, но здорово, что выстояли, так как «Барыс» — один из лучших по игре в большинстве. Во втором и третьем периодах чуть-чуть перевернули игру, играли очень неплохо.



Имели хорошие моменты, к сожалению, не смогли реализовать, где-то вратарь выручил, где-то игроки соперника заблокировали шайбы, где-то сами не попали. В овертайме все видели, что случилось.



Рассматривали «Барыс» в этой встрече как возможного соперника по плей-офф? Да, мы доносили это до ребят. Все равно мы с ними сыграли в этом сезоне уже четыре игры, достаточно друг друга знаем, во всех встречах набрали очки.



Важны ли оставшиеся игры? Сейчас важно подготовиться к плей-офф, в каждой игре нужно биться, наигрывать что-то. С чем связаны грубые ошибки защитников? Это были ошибки, которые нельзя допускать в плей-офф, эти ошибки мы уже обсудили в перерыве досконально, поэтому будем избавляться от подобных ошибок и думать о будущем», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.