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Тертышный: «Трактор» сыграл неплохо, могли дотерпеть до овертайма

Тертышный: «Трактор» сыграл неплохо, могли дотерпеть до овертайма
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (0:1).

«Достаточно неплохо сегодня сыграли. Были моменты, когда наш вратарь оставлял нас в игре. Всё, о чём просили ребят, они по движению сделали.

Единственный момент в конце третьего периода — немножко потеряли концентрацию, получили, скажем так, ненужный гол. Могли дотерпеть до овертайма, а там была бы уже другая игра», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» уступил «Йокериту», у Калниньша — «сухарь»

Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб, а первый и единственный гол был забит на 57-й минуте — точный бросок на свой счёт записал нападающий команды Лаури Марьямяки Ессе Йоэнсуу. Гол форварда «джокеров» стал победным. Сухой матч оформил голкипер «Йокерита» Янис Калниньш, отразивший 17 бросков.

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