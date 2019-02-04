Яндач: Загидулина нужно проверять, сегодня он выполнил хорошую работу

Главный тренер ХК «Металлург» Йозеф Яндач прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2).



«Большое спасибо нашей команде. Сегодня у нас была тяжёлая игра, седьмая подряд. В последней игре сыграли не так хорошо, а сегодня дрались за победу. Хорошо, что сегодня мы не догоняли в счёте. Это лучше, чем в прошлых играх, где приходилось догонять в счёте. Также мы хорошо сыграли в меньшинстве, и вратарь работал хорошо. Вся команда была хороша.



Кошечкина поменяли в Челябинске, и сегодня он не играл. Проблемы со здоровьем? Нет, никаких проблем. В Челябинске выпустили Загидулина после первого периода, я на этот вопрос уже отвечал. Он хорошо работал, и сегодня тоже выпустили. Его нужно проверить перед нашими следующими играми. Вратарь сегодня выполнил хорошую работу», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.