«Авангард» — СКА: Бывальцев получил повреждение после силового приёма Фисенко

Во втором периоде встречи хоккейного клуба «Авангард» и петербургского СКА получил повреждение нападающий команды гостей Алексей Бывальцев. Форвард с трудом встал после силового приёма Михаила Фисенко и ушёл в раздевалку.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;

Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



СКА



Хелльберг (Давыдюк);

Гавриков — Зуб, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Кныжов, Дергачёв — Коскиранта — Карпов, Морозов.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.