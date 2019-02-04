Брукс: «Флорида» пытается выменять Бобровского на Раймера и Брассара

Североамериканский хоккейный обозреватель Ларри Брукс рассказал, что клуб НХЛ «Флорида Пантерз» пытается выменять российского вратаря Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс». Как сообщает журналист, взамен «пантеры» хотят отдать голкипера Джеймса Раймера и нападающего Дерика Брассара, недавно выменянного из «Питтсбург Пингвинз».



Также сообщается, что «Флорида» приготовила для Бобровского предложение контракта на восемь лет.



30-летний Бобровский отказался от продления контракта с «мундирами» и летом может покинуть клуб в качестве свободного агента. Напомним, ранее сразу несколько СМИ в Северной Америке сообщили, что «Флорида» надеется получить у «Коламбуса» не только Бобровского, но и Артемия Панарина.

«Флорида» заберёт Панарина и Бобровского. Даже не сомневайтесь План есть и он уже начал осуществляться.