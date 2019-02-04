Петербургский СКА провёл без заброшенных шайб первые два периода встречи с «Авангардом» в Балашихе. Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва не забивают на протяжении шести периодов подряд — в игре с «Сибирью» (0:1) «армейцы» не забили ни разу.
Напомним, «Авангард» и СКА вышли на лёд в следующих составах:
«Авангард»
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
СКА
Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Зуб, Кручинин — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Кныжов, Дергачёв — Коскиранта — Карпов, Морозов.
СКА не забивает на протяжении шести периодов