СКА не забивает на протяжении шести периодов

Петербургский СКА провёл без заброшенных шайб первые два периода встречи с «Авангардом» в Балашихе. Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва не забивают на протяжении шести периодов подряд — в игре с «Сибирью» (0:1) «армейцы» не забили ни разу.



Напомним, «Авангард» и СКА вышли на лёд в следующих составах:



«Авангард»



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Петров;

Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



СКА



Хелльберг (Давыдюк);

Гавриков — Зуб, Кручинин — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Кныжов, Дергачёв — Коскиранта — Карпов, Морозов.