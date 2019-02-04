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«Северсталь» разгромила «Амур»

«Северсталь» разгромила «Амур»
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» одержала победу в матче с хоккейным клубом «Амур», встреча завершилась со счётом 5:0. Для череповецкого коллектива победа стала второй в последних шести встречах.

Счёт был открыт на 25-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Вадим Кудако. В третьем периоде голы сначала забили хоккеисты «Северстали» Юрий Трубачёв и Иван Захарчук, в концовке окончательный счёт установили Эштон Картер и Захарчук, оформивший дубль. «Сухой» матч оформил голкипер коллектива из Череповца Доминик Фурх.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
5:0
0:0, 1:0, 4:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Кудако (Бодров, Кулда) – 24:42 (5x5), 2:0 – Трубачёв (Монахов, Эштон) – 43:50 (5x5), 3:0 – Захарчук (Михнов) – 49:16 (5x5), 4:0 – Эштон (Гераськин) – 57:47 (5x5), 5:0 – Захарчук (Якимов, Монахов) – 59:59 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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