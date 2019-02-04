«Северсталь» разгромила «Амур»

В Череповце местная «Северсталь» одержала победу в матче с хоккейным клубом «Амур», встреча завершилась со счётом 5:0. Для череповецкого коллектива победа стала второй в последних шести встречах.



Счёт был открыт на 25-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Вадим Кудако. В третьем периоде голы сначала забили хоккеисты «Северстали» Юрий Трубачёв и Иван Захарчук, в концовке окончательный счёт установили Эштон Картер и Захарчук, оформивший дубль. «Сухой» матч оформил голкипер коллектива из Череповца Доминик Фурх.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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