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«Авангард» впервые в КХЛ обыграл СКА дважды за сезон, у Бобкова — «сухарь»

«Авангард» впервые в КХЛ обыграл СКА дважды за сезон, у Бобкова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

В Балашихе «Авангард» взял верх над хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга, встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли второй матч подряд, не сумев забросить ни одной шайбы. «Авангард» впервые в КХЛ дважды победил СКА за сезон.

Счёт был открыт на 17-й минуте: впервые в 2019 году заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Авангарда» Сергей Широков. На 33-й минуте Тейлор Бек упрочил преимущество подопечных Боба Хартли. Больше голов в матче забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «ястребов» Игорь Бобков.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
2:0
1:0, 1:0, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Широков (Зернов, Михеев) – 16:56 (5x5), 2:0 – Бек (Франсон, Михеев) – 32:52 (5x4)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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