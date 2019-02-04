«Авангард» впервые в КХЛ обыграл СКА дважды за сезон, у Бобкова — «сухарь»

В Балашихе «Авангард» взял верх над хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга, встреча завершилась со счётом 2:0. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли второй матч подряд, не сумев забросить ни одной шайбы. «Авангард» впервые в КХЛ дважды победил СКА за сезон.



Счёт был открыт на 17-й минуте: впервые в 2019 году заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Авангарда» Сергей Широков. На 33-й минуте Тейлор Бек упрочил преимущество подопечных Боба Хартли. Больше голов в матче забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «ястребов» Игорь Бобков.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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