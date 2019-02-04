Официальный «твиттер» КХЛ удалил твит о падении Моуринью, его копировала NHL

Официальный «твиттер» КХЛ удалил запись с падением известного футбольного тренера Жозе Моуринью перед стартом матча «Авангард» — СКА. Португалец приехал на хоккей в Балашиху и выполнил символическое вбрасывание, но упал, когда начал уходить с льда. Ему помогли подняться игроки.

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Напомним, Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.

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