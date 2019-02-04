Хартли – журналистам: всерьёз верите, что мы нацелены бить соперника в голову?

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от встречи со СКА (2:0).



«Дисциплина была основополагающим фактором в игре. Мы провели цельную игру, ключевым моментом стало то, что мы сумели нейтрализовать большинство СКА. Начиная с Бобкова и защитников, а также всех четырёх звеньев была проделана отличная работа. Мы не давали шансов сопернику. Не могу быть более гордым за своих ребят, чем сейчас.



Жёсткая игра со стороны Пивцакина и Фисенко? Вы всерьёз верите, что мы нацелены на то, чтобы бить соперника в голову? Перед тем, как задавать вопрос, пересмотрите эпизод с удалением Пивцакина. Мы наряду со СКА меньше всех в лиге удаляемся», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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