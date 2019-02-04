И. Воробьёв – о состоянии Бывальцева: у него нет нескольких зубов

Главный тренер СКА Илья Воробьёв состояние защитника Динара Хафизуллина и нападающего Алексея Бывальцева, которые получили повреждения во встрече с «Авангардом» (0:2).



«Состояние Хафизуллина и Бывальцева? У Бывальцева нет нескольких зубов. По состоянию разбираются врачи, я же не врач. Понятно, что у них подозрение на что-то, они оба не доиграли матч», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.

Счёт был открыт на 17-й минуте: впервые в 2019 году заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Авангарда» Сергей Широков. На 33-й минуте Тейлор Бек упрочил преимущество подопечных Боба Хартли. Больше голов в матче забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «ястребов» Игорь Бобков.