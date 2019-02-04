И. Воробьёв: у СКА есть пауза, будем работать над завершением

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал итоги проигранного матча с «Авангардом» (0:2).



«Авангард» был свежее. У нас было в первом периоде длительное большинство, нужно было его реализовывать. Соперник здорово сработал в меньшинстве. Почему задержался на пресс-конференцию? У нас обычно ждут другого тренера. Да, два сложных матча провели без голов в этой поездке. Будем работать над завершением. Есть пауза и время перезагрузиться. Надеемся, что травмированные тоже вернутся.



Капитанство Дацюка? Это внутренние дела команды», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.

Счёт был открыт на 17-й минуте: впервые в 2019 году заброшенную шайбу в актив записал нападающий «Авангарда» Сергей Широков. На 33-й минуте Тейлор Бек упрочил преимущество подопечных Боба Хартли. Больше голов в матче забито не было. Шат-аут на свой счёт записал голкипер «ястребов» Игорь Бобков.