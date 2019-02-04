Шумаков: с Плотниковым у нас свои дела, в драку я не полез специально

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги матча с петербургским СКА (2:0).



«Конечно, многое знаю про Моуринью. Две Лиги чемпионов выиграл, топовый тренер. Один из самых известных тренеров в мире. Как мне его падение? Страшно, конечно, но бывает. Никто не застрахован. Паша Дацюк, вроде помогал.



Настраиваемся на СКА, знаем, что команда сильная, что с ней надо играть строго. В принципе, сегодня нам это удалось. Мы помогли Бобкову, и он подтащил. Механизм работал. Наш вратарь доказал, что его не зря вызывают в сборную России.



Мой вызов в сборную? Всегда приятно туда ездить. Надо доказать, показать себя. Жёсткость в матче была, так как это практически игры плей-офф. В плей-офф все такие матчи будут. Ничего необычного. С Плотниковым у нас свои дела. Я специально не полез в драку, так как мы выигрывали 2:0. Зачем это надо было?», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.