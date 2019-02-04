Защитник СКА Кныжов: буду стараться дальше цепляться за шанс

Защитник СКА Николай Кныжов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Авангардом» (0:2).



«Даже не знаю, почему не можем забросить второй матч подряд. Таков хоккей. Главное, команда работает, не опускает руки. Вы же видите, команда играла «на ножах». Все старались, были моменты и у них, и у нас. Просто где-то мы не реализовали, где-то немного не повезло. Будем работать дальше, и тогда придут победы.



Потеря Хафизуллина? Конечно, огромная потеря. И Хафизуллин, и Бывальцев очень хорошие парни и игроки. Надеюсь, они скоро восстановятся и вернутся. Рад своему месту в составе, буду стараться и дальше цепляться за шанс. Но жалко, что у нас игроки выбывают из-за травм», — передаёт слова Кныжова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.