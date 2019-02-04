Черчесов — о падении Моуринью: с Жозе всё нормально, волноваться не надо

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии известного тренера Жозе Моуринью, упавшего на лёд после символического вбрасывания на хоккейном матче «Авангард» — СКА. Хоккеисты помогли португальскому специалисту подняться.



«С Жозе всё нормально, волноваться не надо. Я только что набрал Эдуарду Безуглову (главный врач сборной России по футболу. — Прим. «Чемпионата»), он провёл с ним консультацию, поэтому, думаю, всё будет нормально», — приводит слова Черчесова ТАСС.

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Напомним, Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.