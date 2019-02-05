Ковальчук сделал ложный замах и помог красиво забить Кемпе

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В начале третьего периода «синерубашченики» ведут со счётом 2:1.

На 18-й минуте отличился шведский форвард «королей» Адриан Кемпе. Результативными передачами отметились Карл Хагелин и Илья Ковальчук. Россиянин сделал ложный замах и помог красиво забить Кемпе.

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Всего в НХЛ на счету Ильи 840 (427+413) баллов за результативность в 858 матчах. В прошлом матче он добрался до отметки в 10 шайб за сезон.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту» и «Нью-Джерси».