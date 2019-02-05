«Филадельфия» не реализовала выход «три в ноль» и пропустила в свои ворота

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». В середине третьего периода «лётчики» впереди со счётом 2:1.

Во втором периоде случился курьёзный эпизод. Нападающие хозяев Джеймс Ван Римсдайк, Трэвис Конечны и Нолан Патрик не реализовали выход «3 в 0». В ответной контратаке Брэндон Саттер пытался выбежать один на один с голкипером, но неудачно из ворот вышел Картер Харт. Их поразил Брок Бёзер.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Перед этой встречей в активе «Филадельфии» было семь побед кряду и 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками. «Ванкувер» с 54 баллами – восьмой на Западе.