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Защитник «Ванкувера» Эдлер ударился лицом о лёд и покинул площадку на носилках

Защитник «Ванкувера» Эдлер ударился лицом о лёд и покинул площадку на носилках
Хоккей / НХЛ

Неприятный эпизод произошёл с защитником «Ванкувер Кэнакс» Александром Эдлером в матче с «Филадельфией Флайерз». Эдлер боролся за позицию с нападающим «лётчиков» Якубом Ворачеком, но его клюшка застряла в прорези конька соперника. Эдлер не удержался на ногах и с высоты своего роста упал на лёд, ударившись лицом.

Несколько минут швед не мог подняться со льда и потерял много крови. В итоге его вынесли с площадки на носилках, а Ворачек сопровождал медицинскую бригаду, пока не удостоверился, что с Эдлером всё в порядке. В нынешнем сезоне на счету защитника «Кэнакс» 20 (5+15) очков в 37 матчах.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

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