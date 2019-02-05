«Филадельфия» одержала восьмую победу подряд, обыграв «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду взял верх над «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.

Счёт в концовке стартового периода открыл форвард хозяев Шон Кутюрье, реализовавший большинство. Преимущество «лётчиков» увеличил Якуб Ворачек. Менее чем через две минуты Брок Бёзер отыграл одну шайбу.

На счету российского защитника победителей Ивана Проворова показатель полезности «-1», бросок в створ и 6 блок-шотов за 25.43 на льду (4.14 – в меньшинстве). У Михаила Воробьёва 2 броска за 8.31. У Николая Голдобина «+1» и 3 броска за 16.36 (3.19 – в большинстве).

«Филадельфия» одержала восьмую победу подряд и закрепилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Ванкувер» с таким же количеством баллов – восьмой на Западе.