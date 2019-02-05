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«Торонто» нанёс «Анахайму» четвёртое поражение кряду, у Юнссона 4 очка

«Торонто» нанёс «Анахайму» четвёртое поражение кряду, у Юнссона 4 очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду разгромил «Анахайм Дакс» — 6:1. Канадский клуб забросил по три шайбы во втором и третьем периодах.

В составе победителей дубль оформил Андреас Юнссон (также две передачи), по голу на счету Джона Тавареса, Джейка Маззина, Коннора Брауна и Вильяма Нюландера. У «уток» отличился Рикард Раккель.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 3 блок-шота за 20.30 на льду (1.27 – в меньшинстве).

«Торонто» одержал третью победу в четырёх встречах и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Анахайм» (51) – 13-й на Западе. «Утки» потерпели четыре поражения кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
6:1
0:0, 3:0, 3:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Таварес (Юнссон) – 23:02 (5x5), 2:0 – Юнссон (Марло, Маззин) – 33:40 (5x5), 3:0 – Маззин (Гардинер, Юнссон) – 39:57 (5x4), 3:1 – Ракелль (Линдхольм, Мэнсон) – 42:45 (5x5), 4:1 – Браун (Нюландер, Маззин) – 43:16 (5x5), 5:1 – Нюландер (Хайман) – 46:04 (5x5), 6:1 – Юнссон (Хайман, Таварес) – 54:51 (5x5)
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