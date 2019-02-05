«Торонто» нанёс «Анахайму» четвёртое поражение кряду, у Юнссона 4 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду разгромил «Анахайм Дакс» — 6:1. Канадский клуб забросил по три шайбы во втором и третьем периодах.

В составе победителей дубль оформил Андреас Юнссон (также две передачи), по голу на счету Джона Тавареса, Джейка Маззина, Коннора Брауна и Вильяма Нюландера. У «уток» отличился Рикард Раккель.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 3 блок-шота за 20.30 на льду (1.27 – в меньшинстве).

«Торонто» одержал третью победу в четырёх встречах и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Анахайм» (51) – 13-й на Западе. «Утки» потерпели четыре поражения кряду.