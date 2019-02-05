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Моуринью: я побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Моуринью: я побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен
Хоккей / КХЛ

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью поделился впечатлениями от посещениями матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (2:0).

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра. Сегодня утром мне удалось посетить тренировку „Авангарда“, познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо „Авангарду“ за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», — цитирует Моуринью официальный сайт КХЛ.

Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

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