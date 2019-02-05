Ковальчук: в КХЛ меня освистывали фанаты «Спартака». Я ведь забил им два гола

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал предстоящий матч с «Нью-Джерси Дэвилз», в составе которого форвард провёл три сезона, а затем уехал играть в Россию.

«С бывшим генеральным менеджером «Нью-Джерси» Лу Ламорелло мы встречались несколько раз в Москве. Мы в хороших отношениях, это настоящий профессионал, я его уважаю. Когда ты на его стороне, он готов сделать всё. Он сделал именно то, о чём я его просил и сделал всё очень професссионально.

Игра против бывшего клуба — это всегда интересно. В 2012-м году мы с «Дэвилз» вышли в финал Кубка Стэнли, у нас была отличная команда. Я играл вместе с замечательными партнёрами, с несколькими членами Зала славы. Это был отличный опыт. Теперь в команде остались только два парня, которые играли со мной вместе, но Мартин Бродо почти руководит клубом.

В России меня несколько раз подвергали обструкции, когда я играл против своего бывшего клуба — «Спартака», с трибун кричали: «Бу-у». Но всё прошло нормально. Я забил им два гола, так что посмотрим», — приводит слова Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Из нынешнего состава «Нью-Джерси» вместе с Ковальчуком играли только защитник Энди Грин и нападающий Трэвис Зэйджак, а бывший голкипер Мартин Бродо работает вице-президентом.