Матч студенческих команд в Канаде завершился побоищем с участием тренеров

Матч университетских команд в Канаде между «Акадия Аксмен» и «Сент Фрэнсис Хавьер» (6:3) закончился массовой дракой. В побоище приняли участие практически все полевые игроки и даже тренеры команд.
В итоге восьмерым хоккеистам хозяев, пятерым гостям, а также обоим главным тренерам выписали удаление до конца игры, а общее штрафное время составило 310 минут, сообщает сайт «Акадии».
Видео также можно посмотреть на YouTube-канале университета «Акадии».
Через месяц команды могут встретиться в первом раунде плей-офф. Обе команды набрали одинаковое количество очков в регулярном чемпионате (38 очков после 30 игр). При этом «Акадия» опережает «Сент Фрэнсис» по дополнительным показателям. «Акадия» ведёт по личным встречам 3-2.