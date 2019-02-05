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Кутюрье — о сейве Харта после броска Голдобина: он просто творит чудеса

Кутюрье — о сейве Харта после броска Голдобина: он просто творит чудеса
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:1) прокомментировал один из ключевых эпизодов матча. За пять минут до конца третьего периода российский форвард «Кэнакс» Николай Голдобин бросал уже в пустые ворота, но голкипер «лётчиков» Картер Харт в прыжке сумел отбить шайбу.

«Он был великолепен. Этот сейв… Харт просто творит чудеса», — цитирует Кутюрье официальный сайт НХЛ.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Канадский вратарь «Филадельфии» отразил 41 бросок и продлил победную серию до семи матчей. До него в истории НХЛ было только трое вратарей, выигрывавших семь или более матчей в возрасте до 21 года.

Харт – четвёртый вратарь в истории НХЛ, выигравший семь матчей подряд до 21 года
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