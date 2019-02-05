Андрей Кутейкин и Мэттью Боди выбыли из строя до конца «регулярки» КХЛ

Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин и защитник «Торпедо» Мэттью Боди из-за травм выбыли из строя до конца февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги. Игроки внесены в список травмированных до 1 марта. Таким образом, они пропустят оставшуюся часть регулярного чемпионата и начало плей-офф.

34-летний Кутейкин в нынешнем сезоне провёл 51 матч и набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+7». В среднем за матч российский защитник проводил на льду 20 минут 44 секунды.

28-летний Боди набрал 16 (3+13) очков в 39 матчах «регулярки» при показателе полезности «0». Канадский защитник проводил на льду 20 минут 55 секунд.

Ранее «Торпедо» обновило срок помещения в список травмированных голкипера Станислав Галимова.