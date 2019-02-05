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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.

Главной звездой дня стал голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, отразивший 41 бросок в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:1). Картер продлил победную серию до семи матчей. До него в истории НХЛ было только трое вратарей, выигрывавших семь или более матчей в возрасте до 21 года.

Второй звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ). Шведский форвард стал автором победной шайбы.

Тройку лучших замкнул защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин, забросивший шайбу и сделавший две результативные передачи в игре с «Анахайм Дакс» (6:1).

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