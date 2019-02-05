Аткинсон — о Панарине и Бобровском: почему бы им не воспользоваться шансом?

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон поделился мнением о контрактной ситуации Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«Такой шанс появляется не так уж часто, так почему бы не воспользоваться им? Все люди разные. Мне здесь нравится. Здесь началась моя карьера в 2011 году, и я хочу завершить её здесь. Но у кого-то может быть другое мнение. Это всё, что я могу сказать по этому поводу.

Панарин — звезда. Не думаю, что на него влияет вся эта ситуация. Это какое-то сумасшествие. У многих на его месте всё сложилось бы иначе. Мне кажется, что каждый мог бы извлечь из этой ситуации что-то полезное для себя», — цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Летом у российских хоккеистов «мундиров» заканчиваются контракты, они могут покинуть клуб.