Клод Жиру вышел на третье место в истории «Филадельфии» по количеству игр

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду переиграл «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.
Статистика Клода Жиру в регулярном чемпионате-2018/19
В матче принял участие капитан «Филадельфии» Клод Жиру. 31-летний канадский нападающий провёл 791-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на третье место в истории «Флайерз», превзойдя результат Брайана Проппа (790 матчей). Рекордсмен «Филадельфии» по этому показателю – Бобби Кларк (1144), вторую позицию занимает Билл Барбер (903).
Вратарь «Филадельфии» Картер Харт отразил 41 бросок и продлил победную серию до семи матчей. До него в истории НХЛ было только трое вратарей, выигрывавших семь или более матчей в возрасте до 21 года.
Харт – четвёртый вратарь в истории НХЛ, выигравший семь матчей подряд до 21 года