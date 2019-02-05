Капитан «Коламбуса» рассказал, о чём просил Панарина и Бобровского

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо поделился мнением о контрактной ситуации Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«Не хочется много говорить на эту тему. Я не буду беспокоиться из-за этой ситуации, потому что знаю ребят, однако никоим образом не могут контролировать их чувства и как-то влиять на них. Я сказал им, что, пока они находятся в нашей команде, обязаны играть изо всех сил и делать всё возможное, чтобы мы побеждали.

До тех пор пока они будут это делать, меня не будут волновать причины их решения не продлевать контракты. Не думаю, что кто-то может говорить, что Сергей и Артемий этого не делают. Да, с Бобровским однажды произошло подобное. Тогда нам пришлось поговорить с ним о произошедшем, теперь мы двигаемся дальше. Все мы люди, и у нас есть эмоции. Однако, какие бы эмоции ни были, они не должны влиять на командные дела. Это всё, о чём мы просили ребят", — цитирует Фолиньо The Athletic.