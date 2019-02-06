Новиков: надо сокращать КХЛ и создавать Суперлигу с переходным турниром

Заслуженный тренер России Юрий Новиков предложил вариант реформирования Континентальной хоккейной лиги.

«Убеждён, что это сокращение КХЛ логично, потому что никакого прогресса у этих команд нет и не будет, нижнее звено, кроме болотистой местности, ничего не создаёт. Надо оставить КХЛ, уменьшив количество участников, создавать Суперлигу и перевести туда команды из подбрюшья, которые ничего толкового не дают. Туда же перейдут лучшие команды ВХЛ.

Нам нужна реформа хоккея, это однозначно. Это будет хорошая лига, где спортивная составляющая будет основной и где будут расти игроки и тренеры. Для Суперлиги у нас есть и команды, и инфраструктура. Тот же Петербург даст два клуба, будет сильная и революционная модель. Если иностранные команды тоже захотят там играть, пусть играют.

Команды, которые не попадают в плей-офф КХЛ, должны играть переходный турнир с Суперлигой, это даст возможность ротации и подъёма соревновательной составляющей. У условной «Северстали» или «Амура» будет возможность вернуться в КХЛ, но это право надо будет доказать работой. В СССР были первая и высшая лиги, там был переходный турнир», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.