Пашков: сокращение российских клубов в КХЛ – удар по развитию нашего спорта

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о целесообразности исключения российского клуба из КХЛ.

«Вряд ли кто-то одобрит идею сокращения российского клуба. Тем более местные власти или болельщики. Все эти шаги по сокращению российских команд негативно влияют на наш хоккей, это удар по развитию отечественного спорта. Многое было сделано, чтобы развить хоккейные центры в России, а в итоге получаем исключения. Это можно было бы понять, если бы взамен что-то появлялось. Скажем, в Тюмени построили бы дворец на 15 тысяч человек и создали бы клуб КХЛ. Но ведь взамен ничего нет. Сокращение российских команд влияет негативно, давайте смотреть правде в глаза», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.