«Спартак» ведёт переговоры о проведении домашних матчей плей-офф в «Лужниках»

«Спартак» ведёт переговоры о проведении домашних матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги на МСА «Лужники», информирует ТАСС.

«Да, такие переговоры ведутся», — цитирует ТАСС заместителя директора по коммуникациям АО «Лужники» Юлию Журкину.

В регулярном чемпионате КХЛ красно-белые принимают своих соперников на «ЦСКА-Арене». Подопечные Алексея Жамнова занимают шестое место в Западной конференции, набрав 62 очка после 56 матчей.

Розыгрыш Кубка Гагарина в Западной конференции стартует 25 февраля. Первые два матча а также, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся на площадках клубов, имеющих более высокий номер посева.

Ранее генеральный директор «Спартака» Андрей Верёвко прокомментировал ситуацию с домашней ареной на плей-офф.