Стал известен состав юниорской сборной России на Турнир пяти наций, информирует официальный сайт ФХР. Турнир продлится с 5 по 9 февраля. Это заключительное соревнование для команд U18 перед юниорским чемпионатом мира.



Состав сборной России:



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Владимир Сартаков («Авто»), Всеволод Скотников («Красная Армия»).



Защитники: Николай Буренов («Русские Витязи»), Роман Бычков, Илья Миронов (оба — «Локо»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Иван Рогов («Алмаз»), Семён Чистяков («Толпар»).



Нападающие: Родион Амиров («Толпар»), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба — «Локо»), Дмитрий Зайцев («Русские Витязи»), Илья Лоза («Мамонты Югры»), Тахир Мингачёв (ЦСК ВВС), Василий Подколзин, Алексей Цыплаков (оба — «СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Егор Чижиков («Алмаз»).