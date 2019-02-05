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«Адмирал» собрал на лечение Мнацяна 1 млн 256 тыс. рублей

«Адмирал» собрал на лечение Мнацяна 1 млн 256 тыс. рублей
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Адмирал» завершил подсчёт средств, собранных по итогам благотворительного матча с «Сибирью», проходившего на «Фетисов-Арене» 26 января.

На лечение экс-капитана «Адмирала» Самвела Мнацяна будет направлено 1 млн 256 тыс. рублей – все деньги, вырученные от продажи билетов. Напомним, Мнацян борется с онкологическим заболеванием.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, всех, кто в выходной день нашёл время и пришёл на благотворительный матч. Каждый, кто купил билет, сделал свой вклад в выздоровление Сэма, выразил ему благодарность за годы выступлений в «Адмирале» и просто поступил по-человечески благородно. Желаем Самвелу здоровья и надеемся скоро снова увидеть его на льду». — рассказал президент клуба из Владивостока Заирбек Юсупов.

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