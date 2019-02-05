Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Бэбкок: бросок Маззина поможет «Торонто», наших щелчков не боялись соперники

Бэбкок: бросок Маззина поможет «Торонто», наших щелчков не боялись соперники
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал приобретение защитника Джейка Маззина, выменянного из «Лос-Анджелес Кингз».

«Когда мы играем в большинстве, соперник часто прижимается к своим воротам. Они не боятся наших щелчков от синей линии. Нам надо над этим работать. Маззин с его броском поможет в этом плане. К тому же он крупный парень, он знает, как надо играть. Нельзя случайно выиграть два Кубка Стэнли. Он хорошо играет в своей зоне, владеет первым пасом. Его габариты позволят ему играть жёстко, и он выкладывается в каждой смене. Его опыт и мастерство, лидерские качества сделают нас сильнее», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент