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Шведский журналист: «Коламбусу» нужно отдать Бобровского, у него паршивый сезон

Шведский журналист: «Коламбусу» нужно отдать Бобровского, у него паршивый сезон
Хоккей / НХЛ

Шведский журналист Монс Карлссон поделился мнением о ситуации Артемия Панарина и Сергея Бобровского, которые могут покинуть «Коламбус Блю Джекетс».

«Две суперзвезды — один из лучших вратарей НХЛ последних лет и один из лучших нападающих в мире. Оба русские, и оба хотят покинуть „Коламбус“ как можно скорее. Ярмо Кекяляйнен всегда был готов принимать сложные решения, но тут непросто даже ему. Безусловно, если „Коламбус“ сохранит россиян до плей-офф, ему будет куда проще попытаться впервые в истории преодолеть первый раунд. Избавившись от Бобровского и Панарина летом, клуб получит возможность свободной работы на рынке — это отличный вариант. Если же нужно будет кого-то всё-таки отпустить, пусть это будет Бобровский — у него попросту паршивый сезон, а за спиной есть талантливый Йонас Корписало. Сергея нужно отдать», — цитирует журналиста Aftonbladet.

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