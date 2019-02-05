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Червены: будет очень стыдно, если «Слован» покинет КХЛ

Червены: будет очень стыдно, если «Слован» покинет КХЛ
Хоккей / КХЛ

Нападающий братиславского «Слована» Рудольф Червены поделился мнением о неудачном выступлении клуба в текущем сезоне. «Орлы» занимают последнее место в КХЛ с 31 очком после 55 матчей.

«Мы сражаемся в концовке чемпионата, чтобы сохранить хорошее отношение болельщиков. Мы — профессионалы, которые всегда хотят побеждать. Несмотря на наши результаты, мы вкладывали душу в каждую игру.

Останусь ли я в „Словане“ до конца сезона? Не могу точно сказать, как будут развиваться события. У меня было много предложений из Чехии, но там закончилось трансферное окно.

У клуба есть долги перед игроками, но я не хочу пускаться в подробности. Руководство пытается сделать всё возможное, чтобы мы получили свои деньги. Верю, что финансирование найдётся и на следующий сезон. Будет очень стыдно, если „Слован“ покинет КХЛ», — цитирует Червены Hokej.sk.

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