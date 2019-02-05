Педан и Антипин не сыграют за Россию на Шведских играх, в сборную вызван Кулик

В составе сборной России произошли изменения в преддверии третьего этапа Евротура, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



Защитники Андрей Педан («Ак Барс») и Виктор Антипин («Металлург» Мг) не смогут сыграть за национальную сборную на Шведских играх из-за повреждений. К команде Ильи Воробьёва присоединится Евгений Кулик («Спартак»).



Полный состав сборной выглядит так:



Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Иван Мищенко («Адмирал»), Евгений Кулик («Спартак»).



Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).



Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер – Илья Воробьёв, старший тренер – Алексей Жамнов, тренер – Анвар Гатиятулин, тренер вратарей – Рашит Давыдов.

