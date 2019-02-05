Кузнецов — о частых удалениях: хочу вернуться в игру и слишком машу клюшкой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свои частые удаления. На счету российского хоккеиста 20 двухминутных удалений, по этому показателю он занимает 11-е место в НХЛ. После удаления в игре с «Бостон Брюинз» тренер Тодд Рирден в наказание усадил Кузнецова на скамейку.



«Такое дерьмо порой случается. Иногда становится скучно, потом пытаешься вернуться в игру и слишком сильно машешь клюшкой, это не очень хорошо.



Мы с тренером на одной волне, иногда нам не нужно ничего друг другу говорить.



Неудачная игра на вбрасываниях? Необходимо это срочно исправлять», — приводит слова Кузнецова североамериканский журналист Стивен Уайно.



С середины января до сегодняшнего дня «Вашингтон» выиграл только один матч из девяти. За этот период «Кэпиталз» пропустили больше всех голов в лиге (40), забили только 22 (имея одну из лучших атак в НХЛ), а по эффективности меньшинства заняли 11-е место с конца (76,9%).

Кузнецова уже сажают на лавку. Что творится в «Вашингтоне»? Как бы «Кэпиталз» не пролетели мимо плей-офф.